LIVE Sci alpino | Discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA | Marco Odermatt davanti a tutti! Tra poco Paris e Casse

(Di giovedì 14 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLA PROVA DIFEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 12.15 12.03: All’intermedio Kilde ha 19 centesimi di ritardo 12.02: perde ancora nella seconda parte di gara l’austriaco Hemetsberger che è ottavo a 89 centesimi. Ora Kilde, il grande favorito della vigilia 12.01: All’intermedio Hemetsberger ha 52 centesimi di ritardo 12.00: Aumenta il distacco dello svizzero Hintermann che è sesto con 88 centesimi di ritardo, nonostante un ottimo tratto finale. Ora Hemetsberger 11.59: All’intermedio Hintermann con un errore ha 6 decimi di ritardo 11.57. Non riesce a tenere il ritmo di, l’azzurro Schieder nella parte finale ed è quarto a 54 centesimi dallo svizzero. Ora ...

Regali di Natale: la classifica dei doni "più brutti"

In vista delle feste, Sardegnaha raccolto una serie di testimonianze, alcune esilaranti, su ... come "un paio di scarponi da, e io vivo sul mare, non so sciare e odio la montagna", ha detto ...

LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA: gara vera oggi sulla Saslong. Orario e pettorali OA Sport

LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d'Isere in DIRETTA: lavori sulla pista, training cancellato OA Sport

Cancellata la prima prova cronometrata di discesa femminile a Val d’Isère

Giungono novità da Val d’Isère, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La prima prova cronometrata di discesa prevista sulla “Oreiller-Killy” non andrà in scena. L’organizzazione aveva ...

Ghostbusters in Concert

The beloved ‘80s sci-fi comedy, Ghostbusters, will join the Royal Albert Hall’s Films in Concert series to celebrate the movie’s 40th anniversary.