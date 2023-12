LIVE Roma-Sheriff 2-0 | Lukaku e Belotti in gol

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ultimo appuntamento dei gironi di Europa League per la. La squadra di Mourinho ospita loTiraspol: calcio d'inizio alle ore...

Ferencvaros - Fiorentina, la MOVIOLA LIVE

Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in- Sheriff, Rakow - Atalanta e Ferencvaros - Fiorentina, ultima giornata di Europa League e Conference League:- SHERIFF TIRASPOL, ore 18:45 Arbitro: Jérôme Brisard FRA Assistenti: Nicolas Danos, Aurélien Drouet FRA Quarto uomo: Jérémy Stinat FRA Var: Benoît Millot FRA Avar: Rob Dieperink NED ...

LIVE Roma-Sheriff Tiraspol - Le formazioni ufficiali: Celik e Cristante centrali, a centrocampo... Voce Giallo Rossa

LIVE - Roma-Sheriff 2-0: Belotti raddoppia per i giallorossi Il Romanista

M5S: Gasparri, 'pur di mandare a casa Conte avrei sostenuto governo Stalin'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Pur di mandare a casa Conte avrei sostenuto il governo di Stalin, non solo il governo Draghi. Perché l'ignoranza grillina è stata la più grande ferita alla democrazia ...

LIVE FV, FERENCVAROS-FIORENTINA 0-0: DOPPIO CHRISTENSEN!

35' - Momento difficile per la Fiorentina con il pubblico che trascina il pubblico, per fortuna Varga non centra la porta e la squadra viola rifiata 34' - DOPPIA OCCASIONE FERENC E DUE SUPER PARATE DI ...