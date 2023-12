LIVE PSG-Roma | Champions League calcio femminile in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 20.55 Ingresso in campo delle giocatrici. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso delle giocatrici. 20.45 Lapuò puntare al bottino pieno questa sera. 20.40 Torna Viens da titolare, mentre Bartoli parte alla panchina. 20.35 PSG che può solo vincere dopo l’avvio orrendo dopo le due sconfitte di seguito 20.30 Lacomanda il girone dopo il pareggio contro il Bayern Monaco e la vittoria contro l’Ajax. 20.13 Ecco le formazioni ufficiali: PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Kledrzynek; Le Guilly, De Almeida, Hunt, Karchaoui; Albert, Samoura, Geyoro; Martens, Katoto, Chawinga. A disp.: PIcaud, Toussaint, Payne, Bachmann, Calligaris, Vangsgaard, Baltimore, Tounkara, Folquet, Ana Vitoria, Traoré, Elimbi Gilbert. All. Jocelyn Precheur(4-3-3): ...