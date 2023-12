LIVE PSG-Roma 2-1 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | sconfitta per le giallorosse | primi tre punti per la squadra francese

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.58per leche vedono sfumare un match point importante, la vittoria del Paris Saint Germain riapre la qualificazione nel girone. Tra una settimana il PSG volerà in Italia per sfidare la, dando il via alla seconda parte decisiva del girone. 96? Finisce la partita, PSG-2-1. 94? Fuori Chawinga, dentro Ana Vitoria nel PSG. 92?che appare molto stanca in campo. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Tra due minuti la segnalazione del recupero. 86?che ci sta provando con tutte le sue forze per arrivare al pareggio. 84? Tiro di Di Guglielmo murato dalla ...