LIVE – Baskonia-Virtus Bologna 60-59 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilindi, sfida valida per la 14^ giornata dell’di. Le Vu Nere sono reduci dalla splendida vittoria contro il Barcellona, che le ha proiettate al terzo posto in solitaria. Ora, la trasferta contro una squadra in salute, che ha vinto sette delle ultime otto partite. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 14 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F560-59 8? – Tiri liberi per ilche ...