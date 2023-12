LIVE Baskonia-Virtus Bologna 28-32 | Eurolega basket in DIRETTA | reazione dei padroni di casa nel secondo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-35 Marinkovic infallibile dall’arco: tripla e -4! Il francese fallisce il libero aggiuntivo. 28-35 BOMBA DALL’ANGOLO DI ISAIA CORDINIER COL FALLO! 28-32 Uso perfetto del piede perno per Khalifa: -4! 26-32 RISPONDE SUBITO MARINKOVIC CON LA STESSA MONETA. 23-32 AAAALESSAAANDROOO PAJOLAAAAAA!! TRIPLA DA LONTANISSIMOOOOOO 23-29 2/2 per Moneke ai liberi: ilrimane a due possessi pieni di svantaggio! 21-29 Schiacciata di Bryant Dunston: primi punti per il centro ex Efes Istanbul! STOPPATA DI POLONARA SU MONEKE! 21-27 3/3 per Chima Moneke dalla lunetta: ilsi rifà sotto e torna a -6! 18-27 1/2 per Iffe Lundberg a cronometro fermo: +9! 18-26 Tripla di Markus Howard, che sale a quota 10 ...