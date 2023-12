L’insopportabile retorica che si solleva solo quando c’è una donna vittima di violenza

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 dicembre 2023)il sangue, la morte e lafa parlare delle donne. Si parla di noise veniamo ammazzate o stuprate. Più è aberrante lo scempio che si fa del nostro corpo maggiore è la visibilità per noi nel dibattito pubblico. Abbiamo diritto a entrare nelle preoccupazioni dell’opinione pubblica da oggetti di discussione e quasi sempre da morte, lasciando che altri parlino di noi e per noi. Il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, secondo gli organizzatori della manifestazione, quasi cinquecentomila persone sono scese nelle strade. Persone indignate e furiose per la mattanza quotidiana commessa da mariti, fidanzati, amanti debolissimi. Dell’assassino di cui tutta Italia parla morbosamente, mi ha colpito la sua capacità di premeditare l’omicidio della sua giovane ...