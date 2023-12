L’incredibile storia di Alex | scomparso in Spagna e ritrovato 6 anni dopo | “Mi sono salvato così”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 Finalmente si è chiuso il cerchio suBatty, ragazzino inglesea 11infa che è stato. Oggi ha 17e ha raggiunto una stazione di polizia di Tolosa, in Francia, dove si è fatto identificare per chiedere aiuto. Gli inquirenti adesso dovranno ricostruire cos’è successo effettivamente in questi 6di buio. Il rapimento diIn base alla ricostruzione del Dailymail,Batty aveva 11quando nel 2017 volò inper una vacanza con la madre Melania, allora 37enne, e il nonno David, 58enne. La famiglia si era recata a Malaga per trascorrere le vacanze, per poi soggiornare per una settimana ...