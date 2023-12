L’Inapp | in 30 anni stipendi cresciuti dell’1% contro il +32% dell’Ocse Il presidente Fadda | “Sbagliato affossare il salario minimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Le assunzioni rallentano, i salari non crescono – anzi diminuiscono in termini reali per effetto dell’inflazione – e non riescono nemmeno a tenere il passo della produttività, che pure è molto bassa. Il rapporto Inapp 2023 racconta, al di là della propaganda governativa, un mercato del lavoro frenato dai suoi problemi strutturali, e che porta gli italiani a essere tra i più insoddisfatti d’Europa, non solo per i bassi. E anche tra i meno tutelati, visto che in caso di una nuova crisi ben quattro milioni di occupati resterebbero senza paracadute; niente ammortizzatori sociali o indennità di disoccupazione. Insomma, in questi giorni si parla di un boom di posti di lavoro nel Paese: in realtà, dice l’istituto pubblico di ricerca socio-economica, se nel 2021 abbiamo assistito a una rapida risalita dopo il crollo pandemico, nel 2022 la crescita ha tirato il freno. ...