L’impegno a combattere di più contro l’indifferenza | tra le sedie vuote di Oslo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Martedì era il giorno del Nobel a Narges Mohammadi, la sua sedia vuota a, e del Sakharov alla memoria di Mahsa Jina Amini a Strasburgo. Di sera, nel tg di Sky Mondo, Liliana Faccioli Pintozzi parlava con Barbara Stefanelli del suo libro sulle “ragazze iraniane che camminano davanti a noi”: “Love Harder”. (Anche l’intervistatrice ha appena pubblicato un libro sulle donne iraniane afghane e statunitensi, “Figlie di Eva”, nel sottotitolo le tre parole curdo-iraniane: “La battaglia delle Donne per la Vita e la Libertà”). Nelle facoltà scientifiche iraniane le donne sono il 70 per cento, diceva Stefanelli, e altre cose che mi piacevano, così ho letto il libro – si fa prima a procurarsi un kindle che a farsi un caffè. Stefanelli ha fatto proprio l’Iran in cui non è mai andata e ne ha raccolto le storie: che la si chiami rivoluzione o no – ci siamo abituati a chiamare ...