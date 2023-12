LFA Reggio Calabria | il rendimento in trasferta è quasi da promozione La classifica

Leggi su citynow

(Di giovedì 14 dicembre 2023) ' Abbiamo undained una da metàin casa ', queste le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal DG Ballarino a Gazzetta del Sud. Ed in effetti andando a guardare i numeri ci si accorge che gli amaranto mettono in evidenza in fatto di punti conquistati questa evidente differenza. C'è da dire che al Granillo , ...