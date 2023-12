L’Europa insegna che governare l’IA è possibile Il live talk con Benifei | da Empoli e Caputo

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Siamo nella fase in discesa, il testo c’è e lo pubblicheremo in tempo congruo. Mancano ancora alcuni elementi tecnici, ma nell’insieme c’è e andrà al voto finale in tempi brevi”. A dirlo intervenendo aldi Formiche “Cosa cambia con l’AI Act. Scenari e opportunità”) è stato l’eurodeputato Brando Bonifei, capogruppo del Partito democratico e relatore del Regolamento sull’intelligenza artificiale al Parlamento europeo, reduce dalla lunga maratona di 38 ore per raggiungere un’intesa sabato. Secondo lui, è realistico affermare che “il Consiglio dia un via libera definitivo a gennaio e noi dopo voteremo il testo in commissione e in plenaria. Nel giro di due mesi, avremo tutti i passaggi formali. Poi la sua entrata in vigore sarà più lunga”. Probabilmente serviranno due anni prima che i suoi effetti potranno essere applicati. Tra l’altro, sarà un ...