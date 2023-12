Leon-Urawa | pronostico e probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Venerdì 15 dicembre 2023. alle ore 15.30 italiane, si aprono i quarti di finale del Mondiale per club 2023 con il matchpresso lo stadio Prince Abdullah al-Faisal di Gedda. Scopriamo come si stanno preparando le due squadre: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ilha guadagnato la partecipazione al Mondiale per Club 2023 in virtù del trionfo nella CONCACAF Champions League del Nord e del Centro America nello scorso giugno. La squadra di Nicolas Lacarmon giunge a questa competizione in seguito all’eliminazione ai quarti di finale dei playoff della Liga messicana contro il Club Americana. I biancoverdi sono reduci da due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate tra regular season, play-in e playoff di campionato L’si ...