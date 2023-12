Legge di contabilità generale dello Stato | al dipartimento di Scienze Politiche le celebrazioni per il 100° anniversario

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Caserta. Saranno celebrati domani, venerdì 15 dicembre, presso ildidell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, i 100 anni dall’entrata in vigore delladi, introdotta in Italia con Regio Decreto 2440 del 1923. In occasione del primo centenario dell’importante normativa, passata alla storia con il nome del ministro delle finanze dell’epoca Alberto De’ Stefani e tuttora vigente, la fondazione P.A. Domani ETS ed ildihanno promosso un seminario sulla cruciale importanza che laancora oggi riveste per l’ampiezza dei temi disciplinati, in programma domani venerdì ...