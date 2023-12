Lecco-Ternana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre affamate di punti per lasciare la bassa classifica.si giocherà domenica 17 dicembre 2023 alle ore 16.15: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi occupano il sedicesimo posto con 16 punti ed è reduce da un periodo altalenante nel quale hanno conquistato sette punti, utili per lasciare le ultime posizioni nelle quali erano precipiati. Gli umbri sono quart’ultimi ed inseguono gli avversari di due punti, ma vengono da 4 turni positivi nei quali hanno ottenuto due vittorie. Una eventuali vittoria contro i lombardi consentirebbe loro di scavalcarli, per cui non possono sbagliare LE(3-5-2): ...