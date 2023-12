Lecce-Frosinone sabato 16 dicembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Juve, Kean ko: problema alla tibia out 1 mese

In questo periodo i bianconeri affronteranno nell'ordine Genoa,, Roma, due volte la ... È questa la gara da cerchiare in rosso, o, al più quella successiva in trasferta col

Lecce-Frosinone: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico 90min IT

Lecce-Frosinone: i salentini ritrovano il D.S. Angelozzi Pianetalecce

Tegola per l'attacco della Juventus, Moise Kean starà fuori un mese: ecco le gare che salterà

Come ha rivelato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, la Juventus dovrà fare a meno di Moise Kean nelle prossime gare. L'attaccante azzurro si trascina un infortunio alla ...

Da Berisha a Ricci, passando per Gyasi: gli ex di Torino-Empoli

In Torino-Empoli ci sono degli ex: da Etrit Berisha a Samuele Ricci, passando per Emmanuel Gyasi ecco tutti gli ex ...