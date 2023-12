(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nonostante la vittoria con il Newcastle il Milan esce dai gironi di Champions per l'1-1 tra Dortmund e Psg. I rossoneri retrocedono in...

Milan, Leao: 'Ho fatto fatica al rientro, ora giocheremo per vincere l'Europa League'

Commenta per primo Nonostante la vittoria con il Newcastle il Milan esce dai gironi di Champions per l'1 - 1 tra Dortmund e Psg. I rossoneri retrocedono in Europa League e Rafaelha commentato così il verdetto nel post partita: 'Il risultato l'avevamo portato a casa, adesso giocheremo per vincere l'Europa League. Il ritorno in campo è stato complicato soprattutto perché ...

Infortunio Leão: quando torna e quante partite salta Goal Italia

Newcastle Milan, rossoneri in campo: cosa hanno fatto Pioli e Leao Milan News 24

Pagelle Newcastle-Milan: Leao svogliato e ispirato (6), Tomori il migliore (7), Chukwueze colpo da campione (7)

Il Milan esce alla distanza dopo un primo tempo arrendevole. Due gol e due pali. Il Diavolo fa il suo dovere, ma non basta per andare avanti in Champions. L’impresa di Newcastle deve servire a rilanci ...

Costacurta a Sky: «Pioli è l’ultimo dei colpevoli del Milan, Leao non è un campione»

non abbiano fatto gol secondo me non è giusto. Credo che l’allenatore del Milan dell’ultimo periodo sia l’ultimo dei colpevoli. Un po’ tutti i giocatori dovrebbero farsi un esame di coscienza. Cosa ...