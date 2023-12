Leao dopo Newcastle-Milan | «Vogliamo vincere l’Europa League»

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Questa sera ilha ritrovato finalmente Rafaelpiù di un mese, l’asso portoghese è tornato in campo da titolare nel match contro ill’infortunio rimediato a Lecce.ha commentato così l’accesso in Europaai microfoni di Amazon Prime: «Se volevamo giocare? Chiaro che no. Volevamo continuare in Champions. Sapevamo che, senza questo risultato ,non potevamo pensarci ad andare avanti. Abbiamo esultato perché erano 3 punti importanti per la classifica e poi dovevamo aspettare gli altri». Il portoghese ha anche tracciato gli obiettivi per questa stagione in Europa: «Continuiamo in Europa, trofeo che non abbiamo mai vinto. Proveremo a farlo, è un trofeo ...