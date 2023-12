Leandro Paredes | “Un giorno tornerò al Boca Ma dopo la carriera vivrò a Roma”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Quando smetterò di giocare verrò a vivere a. Ma al: è qualcosa che ho chiaro in testa dal primoche sono andato via, prima o poi”. Il centrocampista giallorossoin un’intervista in Argentina giura amore alla squadra del cuore e a quella che lo ha portato in Europa. La promessa però è chiara e ai microfoni di Dsports, l’ex Psg assicura che nel suo futuro c’è ancora ilè il più giovane di sempre ad aver debuttato nella prima squadra degli Xeneize a 16 anni, 4 mesi e 8 giorni. E sogna undi portare con sé l’amico e connazionale Dybala: “Paulo tifa, è impossibile che vada al River Plate”, assicura...