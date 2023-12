Le scorie nucleari che dobbiamo riprenderci dalla Francia

Leggi su today

(Di giovedì 14 dicembre 2023) C'era un tempo in cui l'Italia produceva energia nucleare. E con essa le. Dal 1987, le centrali sono state chiuse in seguito a un referendum, ma dopo quasi quarant'anni, ci sono ancora rifiuti radioattivi da smaltire: alcuni provengono dai vecchi reattori trasformati in depositi e non più...