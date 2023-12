Le riflessioni di Antonio Mancinelli sullo shitstorm che sta coinvolgendo il colosso del fast fashion

Leggi su amica

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Una delle immagini della campagna di Zara Atelier per cui si grida allo scandalo. Qualche giorno fa, una mia collega di cui taccio il nome per carità, ha postato una considerazione su Facebook dove se la prendeva con Gino Cecchettin, papà di Giulia, ospite da Fabio Fazio, dove si è presentato fresco di parrucchiere e, di conseguenza, lei lo ritiene vanitoso, manipolatore ed egocentrico. Cioè: un uomo a cui hanno barbaramente ucciso la figlia è criticato perché vuole andare ordinato alla prima intervista ufficiale dove ha cose importanti da dire. La polemica – per quanto ci riguarda, altrettanto insensata – che staZara in unosenza precedenti per il marchio, riguarda una campagna pubblicitaria scattata a luglio (chi lavora nella moda sa che, per produrre foto di quel tipo, con Tim Walker come autore e Kristen McMenamy come ...