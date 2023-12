Le parole non solo veicolano il pensiero ma spesso finiscono anche per condizionarlo | facendo cadere in pericolose trappole mentali La soluzione? Imparare a usare il linguaggio in modo consapevole | come ci raccontano due esperte

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Lesono importanti!“ – urlava Nanni Moretti in una celebre scena tratta dal film Palombella Rossa. “Chi parla male, pensa male e vive male” – teneva a precisare il protagonista. Certo qualcuno sarà ancora portato a fare spallucce, a pensare che in fondo curare lesiaun vezzo da intellettuali, una questione di etichetta. Unper badare più alla forma che alla sostanza. Perché – si sa – contano più i fatti delle. Ma è davvero così? In realtà, ancora tropposi tende a sottovalutare il potere dellesulla mente. Diversi studi infatti hanno dimostrato che lenon si limitanoa descrivere la realtà ma contribuisconoa formarla. Non servono ...