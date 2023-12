“Le Ondine” | bel romanzo milanese ma non solo | memoria e guida per l’oggi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nella città dove vengono esaltate week, mostre immersive blockbuster, grattacieli e Boschi Verticali – il prossimo di Boeri sarà orizzontale, Bosconavigli, si attendono file per i selfie – si dimenticano a volte tutte quelle bellezze, nascoste o meno, sparpagliate per Milano: che siano scaloni del Piermarini o tele di pittura lombarda in qualche biblioteca. Non, ci si scorda che quello di Sala, l’evento da cui riparte la storia della città, l’anno zero della #MilanoNonSiFerma, l’Expo del 2015, non è la prima Esposizione universale ospitata dalla città, e che l’aria di innovazione l’ha sempre permeata. Questi sonoalcuni pensieri che facciamo, da abitanti di Milano, leggendo LePerdute, di Roberta Cordani e Luigi M. Mignacco, edito da Marsilio. E ilinizia proprio dall’Expo del 1906, il grande ...