Le elezioni Usa saranno una spinta per l' esercito europeo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Leonardo e Krauss-Maffei Wegmann e Nexter, due dei principali produttori europei di sistemi terrestri militari con sedi operative in Germania e Francia, riuniti nel consorzio Knds, hanno siglato in accordo con il Ministero della Difesa Italiano un’alleanza strategica che ha per obiettivo la creazione di un gruppo di Difesae il rafforzamento delle collaborazioni nel campo dell’elettronica terrestre. L’alleanza consentirà di implementare programmi di collaborazione tra le nazioni europee attraverso il rafforzamento delle proprie basi industriali e lo sviluppo della futura generazione di piattaforme per veicoli blindati, tra le quali l’Mgcs (da Main Ground Combat System). L’intesa è in linea sia con la strategia definita dal Ministero della Difesa italiano nel documento programmatico Difesa 2023-2025, sia con il piano d’azione dell’accordo recentemente siglato ...