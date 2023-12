Le big tech e la maxi evasione da oltre 1 mld poi sistemata con l' Agenzia delle Entrate

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Poco più di un miliardo e mezzo di euro. Questo è quanto entrato nelle casse italiane grazie agli accordi del Fisco con le bigper l’contestata nell’arco di 14 anni. Multinazionali che contano un giro d’affari dimille miliardi di euro l’anno e che fanno pace con l’a suon di compromessi milionari. L’ultimo accordo è di ieri. Airbnb pagherà all’Italia 576 milioni di euro per coprire i contestati 770 milioni di tasse non pagate tra il 2017 e il 2021. La piattaforma di affitti avrebbe in quei 4 anni riscosso 3,7 miliardi di euro e non pagato 779 milioni di tasse. Ora pagherà circa 353 milioni per le ritenute dovute e non versate, 174 milioni a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni commesse e 49 milioni di interessi. Prima di Airbnb ...