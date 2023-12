Lazio | Sarri | “Agli ottavi vorrei affrontare il Barcellona”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’allenatore dellaMaurizioha parlato ai microfoni di dopo la sconfitta in casa dell’Atletico Madrid per 2-0: “Sono un po’ arrabbiato, siamo arrivati in uno stadio difficile contro un avversario di livello, ma non siamo riusciti a sfruttare quello che abbiamo creato. Mi dispiace per l’approccio all’inizio di entrambi i tempi, è dura se prendi gol subito“. Sul possibile sorteggio, che da seconda classificata metterà ladi fronte alle big europee: “Contro avversari forti abbiamo fatto il massimo. Visto che mi manca solo ilallora spero di incontrare il. È un avversario che mi manca“. Il tecnico ex Juventus e Chelsea ha poi concluso: “Giocare spensierati? A me sembra che all’inizio dei due tempi siamo stati anche fin troppo spensierati“. SportFace.