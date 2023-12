Lazio | Romagnoli recuperato per l’Inter | Sarri sorride

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Mauriziopuòre in vista della prossima sfida di campionato dellaperché è tornato ad allenarsi AlessioMauriziopuòre in vista della prossima sfida di campionato dellaperché è tornato ad allenarsi Alessio. Il difensore dei biancocelesti viaggia spedito verso il recupero per la gara contro. Il centrale oggi è tornato ad allenarsi a Formello insieme al gruppo squadra. A riferirlo è Sky Sport.