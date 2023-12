(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sarebbe servita un'impresa per battere l'a casa sua e infatti per lanon c'è stato scampo. I gol di Griezmann e Lino hanno dimostrato ancora una volta - se ce...

Pagelle Atletico Madrid - Lazio 2 - 0: Immobile imbrigliato, Lino è un treno, Griezmann illumina

Le pagelle della. Provedel 6: Non può nulla sul gol subito. Guida la difesa e tiene alta la ... Lui non lo fa, prova a tenere a bada De Paul, Molina e anche Griezmann quando si allarga, ma non ...

Lazio mai in partita, l'Atletico Madrid vince 2-0. Sarri secondo nel girone ilmessaggero.it

Lazio, la prima non si scorda mai. Bigotti in gol: Atletico Madrid battuto! Gazzetta Regionale

Champions League, troppo Atletico per la Lazio: biancocelesti secondi

Le rete di Griezmann e Lino proiettano gli spagnoli di Simeone al primo posto nel girone, mentre la Lazio è comunque felice per aver staccato il pass per gli ottavi di finale. Un grande premio per le ...

