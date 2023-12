Lazio -3 | Thu-La come back! Ultime su Pavard | TG Flash Inter-News

Leggi su inter-news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa,di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in video. TG NERAZZURRO ? Chiusa la prima parte di Champions League con tanto di qualificazione agli ottavi di finale, l’ora si può rituffareamente sul campionato. Domenica la grande sfida contro laallo Stadio Olimpico di Roma. Simone Inzaghi è pronto a rilanciare la premiata coppia Lautaro Martinez-Thuram, con Sanchez e Arnautovic nuovamente in panchina, ma pronti a dare una mano a gara in corso. Lato infortuni, migliorano le condizioni di Benjamin ...