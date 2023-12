Lavoro e crescita | il Paese corre | Borsa ai massimi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Toh, c'è la crisi geopolitica, guerre in giro per il mondo, Cina in deflazione con l'economia meno del forte del passato. E ancora Europa divisa praticamente su tutto in attesa del verdetto della urne il prossimo anno. In un contesto internazionale in cui «grande è la confusione sotto il cielo», l'Italia, vessata e vituperata negli anni passati, continua a tenere al contrario un ritmo di marcia spedito. Il Prodotto interno lordo registra, nonostante tutto, un segno positivo con performance migliori di Francia e Germania, alleati ma anche competitor agguerriti. Ieri, poi, il dato dell'occupazione ha portato buonumore nelle stanze del governo, e neltutto. Nel terzo trimestre, ha spiegato l'Istat, l'occupazione su base annua ha segnato un incremento dei posti diin valori assoluti pari a 481 mila unità in più e un rialzo del tasso pari al ...