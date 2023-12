Lautaro Martinez firma entro 2023? Fiducia! Servono 2 cose ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Analizzando il momento dell’Inter, Gianluca Di Marzio ha commentato il rinnovo in arrivo di. Filtra parecchia fiducia. FIDUCIA ? Ormai si avvicina la conclusione dele per fine anno dovrebbe arrivare lasul rinnovo del contratto percon l’Inter. A riguardo ha parlato Gianluca Di Marzio: «La volontà di voler rinnovare il contratto per il numero 10 nerazzurro, è un segnale molto positivo per l’Inter e per il calcio italiano in generale. Vedere un calciatore del suo calibro non voler andare via dall’Italia è un grande attestato di fiducia per la società nerazzurra. Occorre un adeguamento economico e un leggero prolungamento di scadenza del contratto per arrivare alla. C’è tanta fiducia che laarrivi ...