Laura ' La Divina' scomparsa | l' appello di ' Chi L' Ha Visto?' per la Tiktoker transgender di Napoli | Attraversa momento di fragilità

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023)Ladal pomeriggio di ieri mercoledì 13 dicembre 2023. Il mondo del Web e dei social si è preoccupato per molto per le sorti della nota. Nella puntata della scorsa sera, del caso si è occupata anche Federica Sciarelli, nel suo programma 'Chi L'Ha?', in onda su