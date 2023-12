Laura La Divina scomparsa | aggiornamenti e appello a Chi l' ha Visto

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Che fine ha fattoLa? Dal pomeriggio di mercoledì 13 dicembre 2023 è sparita e non ci sono più notizie della tiktoker. Si sarebbe allontanata dalle 17 da casa e da allora nessuno sarebbe più riuscito a rintracciarla. Il telefono risulta spento come dimostrato da Rita De Crescenzo su Tik Tok. I social si sono mossi rilanciando appelli continui e richieste di aiuto per ritrovarla. Sono giunte anche diverse segnalazioni di avvistamenti che, al momento, non hanno trovato conferma alcuna. Sono state inviate anche segnalazioni suLaa Chi l'ha, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3. In chiusura della puntata del 13 dicembre la conduttrice ha lanciato un: "Ci stanno telefonando in molti da Napoli per ladi ...