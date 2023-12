Laura La Divina è scomparsa | appello per la tiktoker a Chi l’ha Visto? | “Attraversa un momento di fragilità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023)la. Per molti è una perfetta sconosciuta, per chi bazzica i social – in particolare TikTok – è invece un volto noto, complici le centinaia di video e dirette che lanapoletana ha fatto in questi anni con Rita De Crescenzo, altro personaggio notissimo soprattutto tra i giovani (ma non solo). Ed è proprio la De Crescenzo ad aver lanciato l’allarme, nella giornata di ieri, e la preoccupazione è stata sottovalutata da moltiche già in passatosi era assentata da casa e tra le due non sono mancati screzi e litigi seguiti da riappacificazione e lacrime. Il tutto però ha preso un’altra piega quando, nella puntata di Chi? di mercoledì 13 dicembre, Federica Sciarelli si è occupata del ...