Latitante catturato a una festa a Napoli, era nella lista dei 100 più pericolosi

Il 31enne ora nel carcere di Secondigliano, è il 15esimoquest'anno dai Carabinieri.

Catturato latitante per stupro, era nascosto in una tenda: l'attimo dell'arresto Repubblica TV

Catturato latitante per stupro, era nascosto in una tenda - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Camorra, arrestato Gaetano Angrisano durante una festa: era tra i 100 latitanti più pericolosi d'Italia

Ogni tessera del puzzle lasciava presagire che non fosse lontano dal quartiere. Il 31enne, ora nel carcere di Secondigliano, è il 15esimo latitante catturato quest'anno dai carabinieri. lpr ...

Scampia, catturato il boss della Vanella Grassi: era ritenuto tra i 100 latitanti più pericolosi d’Italia

NAPOLI – Per il Ministero dell’Interno era uno dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia, per altri un fantasma. Oggi è finito in manette. Si tratta del 31enne Gaetano Angrisano, ritenuto un elemento ...