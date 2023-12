Latitante arrestato a Scampia durante il compleanno del figlio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ritenuto tra i 100 latitanti più pericolosi d’Italia, il 31enne Gaetano Angrisano, elemento di spicco del clan della “Vanella Grassi”, scovato ela scorsa notte dai carabinieri a. Oltre 250 carabinieri hanno cinturato il rione di Napoli: Angrisano è stato ammanettatola festa dideldi due anni, organizzata nel lotto G, la sua roccaforte. Per un anno e mezzo è sfuggito alle manette, nonostante una condanna a 10 anni di reclusione pendente per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. I militari hanno seguito le sue tracce, svolgendo indagini tecniche e tradizionali e la scorsa notte perquisito tutte le abitazioni a “blocchi di edifici” e lo hanno stanato. Angrisano ha dovuto lasciare amici e ...