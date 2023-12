Latina Sequestro di persone per un debito di droga | fermati un 19enne ed una 39enne

(Di giovedì 14 dicembre 2023)– Undinon onorato e cresciuto a dismisura sarebbe alla base di undi persona per il quale il Gip del Tribunale diMario La Rosa ha emesso due provvedimenti cautelari nei confronti di une di donna di 39 anni, entrambi di, con le accuse di L'articolo Temporeale Quotidiano.

...e Radiomobile della Compagnia di Latina hanno eseguito due misure cautelari personali nei confronti di un giovane 19 enne di Latina e di ...

...Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno eseguito due misure cautelari personali nei confronti di un giovane 19 enne die di una donna 39 anni per tentata estorsione,...

Latina, violenze e sequestro di persona per un debito di droga Lunanotizie

Pedofilia, blitz e sequestri in una chiesa di Latina ilmessaggero.it

Pedofilia a Latina, gli investigatori analizzano video e foto hard

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia giudiziaria hanno sequestrato materiale informatico in una chiesa di Latina, eseguendo un provvedimento emesso nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di ...

Sequestrato per un debito di droga, due arresti a Latina

Un arresto e un divieto di avvicinamento per due persone accusate del sequestro di un ragazzo di 22 anni per un debito di droga e di averlo costretto con minacce e violenze a commettere un furto in un ...