Latina | incubo per un 22enne | rapito | picchiato per ore e costretto a rubare

(Di giovedì 14 dicembre 2023), 14 dicembre 2023 – Violenze, minacce e sequestro di persona: è l’vissuto da un. Il 12 dicembre i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno eseguito due misure cautelari personali nei confronti di un giovane 19 enne die di una donna 39 anni per tentata estorsione, sequestro di persona e costrizione a commettere un reato usando violenza e minaccia con uso di armi ai danni del ragazzo di 22 anni in concorso. Inoltre al giovane 19 enne gli hanno contestato la detenzione illecita di sostanza stupefacente che cedeva a credito alla vittima. In particolare, perveniva al Numero Unico di Emergenza 112 la richiesta di intervento da parte della vittima che era riuscita a fuggire ad un sequestro, operato nei suoi confronti ...