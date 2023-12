L’arte di Enrico Arena al servizio dei bambini del Santobono – Pausilipon di Napoli

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Serata solidale con tre generazioni di pizzaioli: Antonio Starita, Attilio Albachiara ed. Ci sarà anche asta benefica con la maglia di Massimo Oddo (Milan vs Man Utd) e l’opera “Diego Eterno” di Domenico Sepe Santa Maria Capua Vetere – La maratona solidale “Natale al– un libro per un sorriso” di Artis Suavitas Aps fa tappa a Santa Maria Capua Vetere (Ce), presso la pizzeria “”, dove per la serata di lunedì, 18 dicembre 2023, è stata organizzata una cena di beneficenza per contribuire alla raccolta fondi sulla piattaforma di GoFundMe, con il cui ricavato sarà alimentata la “libreria speciale permanente”, creata tre anni orsono da Artis Suavitas Aps, presso i due presidi pediatrici, uno spazio che resterà in dote anche dopo le festività natalizie, un posto in cui i ...