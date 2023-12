L’app per spiare il telefono è una truffa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un’app perildel proprio partner: per scoprire con chi parla, localizzarlo e per leggere il contenuto delle sue conversazioni. Esiste, ma oltre a essere illegale e anche una. Ne parla Veronica Ruggeri de “Le Iene” che raggiunge diversi degli utenti che hanno acquistatolicazione, in certi casi pagando anche 1.800 euro, ma che alla fine sono statiti perchénon sono mai riusciti neppure a scaricarla., che prometteva un accesso senza precedenti a chiamate e messaggi altrui, si è rivelata, stando al servizio andato in onda su Italia 1, solamente una bruttissima e volgarissima. Il sito è credibile e presenta piani di abbonamenti mensili con tantissime recensioni positive. Da qui, Giulia ha ...