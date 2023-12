L’anima tutta italiana del caschetto di Penelope Cruz in Ferrari

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il taglioall’ha avuto in questi ultimi anni, un nuovo riconoscimento. Se fino a poco tempo fa era il french bob a spopolare come uno dei tagli corti più cool di sempre, la versione Made in Italy è tornata a essere protagonista. E lo sarà sicuramente in questi giorni, portata avanti, anzi portata sulla testa, danel film. La biografia cinematografica del magnate della automobili del regista Michael Mann sarà, da oggi, nelle sale italiane. E, anche. L’attrice spagnola interpreta, infatti, la moglie di Enzo (alias Adam Driver), Laura. La parentesi di vita rielaborata dal film, comprende gli ...

Threads strega subito i vip, chi ha già scelto l'anti - X

'accesso a Threads è facilitato per gli utenti di Instagram: una volta scaricata'app su App Store e Play Store si può accedere direttamente, mantenendo il proprio username e, se presente, la ...

Julia Roberts inseguita da “Tesla impazzite”: l’ultima trovata che strizza l’occhio a… Il Fatto Quotidiano

Eni, i flussi di gas verso l'Italia dall'impianto libico di Mellitah riprenderanno gradualmente Milano Finanza

Miastenia Grave: Piano Di Trattamento Generalmente Consigliato Dal Medico

Riepilogo Un disturbo neuromuscolare che porta alla debolezza dei muscoli scheletrici. Sintomi Symptoms include weakness in arms and legs, drooping of mouth and eyelids, difficulty in speech, swallowi ...

ISRAELE: Maggioranza Palestinesi pro attacco 7/10, cresce sostegno a Hamas - sondaggio

(Reuters) - Il 7 ottobre Hamas ha sferrato un attacco contro Israele, a cui Tel Aviv ha risposto bombardando Gaza. Di seguito gli aggiornamenti: 10,20 - Almeno tre su quattro palestinesi ritengono che ...