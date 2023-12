Lagarde non tocca i tassi | che succede allo spread | la scommessa dei mercati

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La Bce lascia invariati idi interesse. "Riteniamo che siano a livelli che, se mantenuti per una durata sufficiente, contribuiranno a portare l'inflazione al nostro obiettivo", ha detto la presidente della Banca centrale europea Christinein conferenza stampa. Nessuna sorpresa, dunque, dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso - come già la Fed e la Bank of England - di mantenere invariati i tredi interesse di riferimento. Ma nella nota che annuncia la scelta l'Eurotower osserva come "l'inflazione, pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo". Davanti alle forti richieste di indicare una data per iniziare i tagli deinel Consiglio direttivo della Bce "non abbiamo affatto discusso" di questa ...