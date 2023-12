“Lady Gaga e il suo incredibile potere di ‘far scivolare’ i paparazzi” | fotografo cade alla premier di Maestro | la star e Bradley Cooper lo aiutano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023)première del film “” tutti i riflettori erano puntati addosso a. La coppia che è riuscita a far sognare milioni di fan ha letteralmente infiammato il red carpet. L’attesa e la curiosità attorno ai protagonisti era talmente elevata che unè bruscamente caduto pur di realizzare uno scatto dei due divi statunitensi. Dopo molteplici sorrisi, l’attore e la cantante stavano sfilando sul red carpet dell’evento, fin quando non hanno dovuto fermarsi. Il motivo? Un paparazzo è volato a terra, facendore la macchina. Immediata la reazione del regista che gli ha teso la mano per aiutarlo a rialzarsi, accertandosi delle condizioni dello sfortunato addetto ai lavori. Messo alle spalle l’inconveniente, ...