Lacco Ameno | locali abusivi | denunciata dai Carabinieri

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023)in terreno vincolato,61ennedaidella stazione di Casamicciola Terme Idella stazione di Casamicciola Terme hanno denunciato persmo edilizio una 61enne digià nota alle forze dell’ordine. In un terreno di sua proprietà, sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale, i militari hanno rilevato 3 strutture abusive. Tra queste anche un ambiente interrato su tre livelli, verosimilmente destinato atecnici. I lavori erano in corso e i sigilli sono scattati immediatamente. Sotto sequestro un’area di circa 500 mq, per la proprietaria una denuncia Nota Stampa Comando Provincialedi ...