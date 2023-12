La vergogna del Cpr di via Corelli a Milano | “Condizioni disumane | migranti trattati come animali”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dopo il sequestro d’urgenza della società Martinina, la società che gestisce il Cpr di via, emergono informazioni terribili sulledeitrattenuti in quel centro. Proprio loro stessi, secondo quanto annotato dai pm, hanno “descritto una situazione al limite dell’infernale”. Dopo l’ispezione a sorpresa del primo dicembre, i magistrati e i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza hanno sentito almeno 11: le loro testimonianze “offrono un genuino riscontro in merito alle invivibiliin cui opera il Cpr”. Nel Cpr di viaUn avvocato del Raga, associazione di volontariato, ha raccolto alcuni video poi finiti agli atti ...