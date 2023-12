La trattativa notturna di Meloni con Scholz e Macron sul Patto di stabilità

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Alla vigilia del Consiglio europeo di oggi e domani, ieri sera la premier Giorgiaha incontrato il cancelliere tedesco Olafe il presidente francese Emmanuela Bruxelles. Sullo sfondo il nodo della riforma deldi. Ieri, intervenendo al Senato, aveva detto di non escludere il veto. Ai due leader,ha detto che l’Italia non intende firmare undiche non può mantenere. Il presidente francese gioca un ruolo di mediazione. Italia e Germania sono distanti sui parametri. Mentre la Francia ha problemi di tenuta del debito che assomigliano a quelli dell’Italia, spiega Repubblica. Il problema della Germania – spiega il Corriere – è mostrare che ilsarà ...