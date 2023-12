La tomba di Israele

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 dicembre 2023) A Gaza i palestinesi annunciano ogni giorno il numero dei morti e invecemi pare che stenti a dare il suo bilancio. Che significa?Mario Maranivia email Gentile lettore, i morti palestinesi sono in grandissima parte civili e quindi Hamas ha interesse a dichiarare le proprie perdite perché ogni nuovo bilancio si traduce in un nuovo atto d’accusa di crimini di guerra per. In effetti si tratta di un massacro che, per il breve periodo in cui è stato commesso, non ha precedenti negli ultimi 70 anni di Storia. Le cifre di Hamas sono ritenute attendibili e confermate dagli osservatori dell’Onu. Al 13 dicembre Hamas dichiarava 18.412 morti, di cui oltre 8.000 bambini. Vanno aggiunti più di 7.000 dispersi, rimasti sotto le macerie. Molto meno credibili i numeri forniti da: 115 soldati morti e 1600 feriti. In genere nelle ...