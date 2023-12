La scuola di mia figlia inaccessibile a me Succede a Bologna | anno domini 2023

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023)dopo Cristo. Città Metropolitana didell’infanzia Dozza. Nel nostro secolo abbiamo raggiunto traguardi impensabili in molti campi. In campo scientifico, siamo riusciti a stampare organi umani in 3D che un giorno, speriamo non troppo lontano, potrebbe rendere obsoleto il concetto di liste d’attesa per i trapianti. Abbiamo robot che eseguono interventi chirurgici con precisione millimetrica, mentre i medici dirigono le operazioni comodamente seduti in un altro continente. Nel mondo dell’informatica, abbiamo creato intelligenze artificiali che possono scrivere poesie, comporre musica e, per qualche ragione, persino creare ricette di cucina che sfidano ogni logica culinaria. La nostra connessione a internet è così veloce che si può scaricare l’intera biblioteca di Alessandria in un nanosecondo, e ...