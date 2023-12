La scuola corrente non ci sta Giangi! | che figura a Reazione a Catena | scoppia il caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Già finita l'esperienza dei Tre Mida a. Fatale il penultimo gioco, quello dell'Intesa Vincente che ha premiato gli sfidanti, i Tieni il tempo. E di fatto all'ultimo miglio con le parole dellafinale composta da "", "co...e" e il termine misterioso, i nuovi campioni hanno deciso di acquistare un indizio e di giocarsi il tutto per tutto per un montepremi di 33mila euro. Il terzo elemento era "anno". Dopo un rapido consulto hanno deciso di sparare "commerciale". Ma la risposta esatta, che uno dei tre componenti dei nuovi campioni aveva pronunciato era "". Come ha precisato Marco Liorni, "" si lega a "" come "di pensiero" e poi ad anno con l'espressione comune "anno". ...