La Prodigiosa Sindone della Madre di Dio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ci avete inviato un lungo testo che, come avrete capito dal titolo qui sopra, tratta materia religiosa. Su BUTAC raramente trattiamo segnalazionid uqetso tipo, ma non conoscevo la storia del MantoVergine di Guadalupe e ho pensato fosse interessante occuparsene. Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1436070Il testo che sta circolando è questo: L’Immagine di Nostra Signora di Guadalupe: un oggetto che esiste dal 12 dicembre 1531, un mantello (per i messicani una “tilma”) e per le sue caratteristiche non dovrebbe esistere: è infatti un’immagine su una tela in fibra di maguey (agave americana) che dovrebbe normalmente decomporsi in meno di 50 anni. L’immagine che vi appare NON è dipinta e i pigmenti che la colorano NON trovano riscontro in natura. Non vi sono segni di pittura sulla tela. Ad una distanza di soli dieci centimetri ...